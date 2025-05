Ônibus, hospitais e mais: veja o horário de serviços no Dia do Trabalhador em Florianópolis Prefeitura divulga funcionamento de transportes, saúde, segurança, educação e assistência social durante o feriado de 1º de maio ND Mais|Do R7 01/05/2025 - 05h59 (Atualizado em 01/05/2025 - 05h59 ) twitter

Com o feriado do Dia do Trabalhador, celebrado nesta quinta-feira (1º), os serviços públicos de Florianópolis terão horários de funcionamento alterados. O transporte coletivo, por exemplo, seguirá a tabela de domingos e feriados. Já áreas como saúde e assistência social terão unidades fechadas ou operando em regime de plantão.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os horários e serviços disponíveis neste feriado!

