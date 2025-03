Ônibus que tombou em serra de SC estava com freios em ‘condição insatisfatória’, aponta perícia Problema pode ter causado superaquecimento no sistema de freios dianteiro e contribuído para acidente grave em Joinville ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 06/03/2025 - 00h25 ) twitter

Os freios do ônibus que tombou na Serra Dona Francisca, em Joinville, estavam em ‘condição insatisfatória’ no momento do acidente, em 26 de janeiro. A perícia apontou que a situação pode ter contribuído para o acidente e causado um superaquecimento.

