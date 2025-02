Ônibus quebra na Ponte Pedro Ivo Campos e deixa trânsito lento no Centro de Florianópolis Incidente ocorreu na manhã desta quinta-feira, no sentido Ilha, e gerou congestionamento na Via Expressa ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 13h47 (Atualizado em 13/02/2025 - 13h47 ) twitter

Um ônibus de transporte público quebrou na Ponte Pedro Ivo Campos, no Centro de Florianópolis, na manhã desta quinta-feira (13). O incidente foi registrado por volta das 6h40 e deixou o trânsito lento no principal acesso à região da ilha da capital catarinense.

Para mais detalhes sobre o ocorrido e suas consequências no trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

