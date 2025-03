Ônibus sequestrado em Balneário Camboriú durante ida ao banheiro? Entenda Homem teria aproveitado ida de motorista ao banheiro para furtar o veículo, parando só em Itajaí; Ônibus sequestrado em Balneário Camboriú... ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 15h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h06 ) twitter

Ônibus sequestrado em Balneário Camboriú? É inacreditável, mas aconteceu na tarde desta quinta-feira (20), em plena Dubai brasileira, no Litoral Norte de Santa Catarina. A Polícia Militar foi acionada por volta das 18h30, de acordo com as denúncias, um homem, de 32 anos, teria furtado um ônibus próximo à praia dos Amores e fugido em direção a Itajaí, pela avenida Oswaldo Reis.

Para saber todos os detalhes desse caso impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

