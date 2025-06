Ônibus voltam a circular após mais de 5 horas de paralisação em Florianópolis Ainda sem acordo entre sindicato e Setuf, motoristas retomam as 89 linhas paralisadas pela greve de ônibus nesta manhã ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 23h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 23h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Os ônibus voltam a circular gradualmente em Florianópolis, a partir das 10h30 desta quinta-feira (12), após cinco horas e meia de paralisação. Os passageiros foram pegos de surpresa pela falta de aviso do sindicato, que havia anunciado que os serviços não seriam afetados nas primeiras horas da manhã.

Para mais detalhes sobre a situação do transporte público na cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Boeing 787 sofre 1º acidente da história em queda de avião na Índia; veja o modelo

Agricultor que descobriu erro na divisa entre SC e PR tem multa ambiental anulada; entenda

Mais da metade dos taxistas de Criciúma estava irregular; veja o que mudou