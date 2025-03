Operação Alegria: foliões relatam violência policial na dispersão do Carnaval de Florianópolis Fotos e vídeos, compartilhados nas redes sociais, mostram uso de bombas de efeito moral e ferimentos causados por balas de borracha... ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 19h46 (Atualizado em 03/03/2025 - 19h46 ) twitter

A segunda noite do Carnaval de Florianópolis terminou com registros de violência policial e truculência contra foliões, na região central da capital catarinense. Fotos e vídeos compartilhados nas redes sociais, durante a madrugada desta segunda-feira (3), mostram a Polícia Militar usando bombas de efeito moral e balas de borracha para dispersar a população.

Para entender todos os detalhes sobre os acontecimentos e as reações das autoridades, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

