Operação apura supostas fraudes no transporte escolar em município de SC A operação Caminho Certo foi deflagrada na tarde da segunda-feira (17) e apura supostas fraudes no transporte escolar em Xaxim, no... ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 13h47 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h47 ) twitter

Uma pessoa foi presa em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e munição, e R$ 18 mil em espécie foram apreendidos durante a Operação Caminho Certo, deflagrada pela Polícia Civil na tarde de segunda-feira (17). A operação investiga supostas fraudes no transporte escolar no município de Xaxim, localizado no Oeste de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes dessa operação e suas implicações.

