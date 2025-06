Operação Cavalo Paraguaio freia rota internacional de caminhões furtados em SC Operação deflagrada na manhã desta quarta-feira (4) tem ações nas cidades de Sangão e Tubarão, no Sul do estado ND Mais|Do R7 04/06/2025 - 11h57 (Atualizado em 04/06/2025 - 11h57 ) twitter

A Polícia Civil deflagrou nesta quarta-feira (4) uma operação com o objetivo de frear a rota internacional de caminhões furtados em Santa Catarina e levados ao Paraguai. Trata-se da Operação Cavalo Paraguaio, coordenada pela DFRV (Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos) da Deic (Diretoria Estadual de Investigações Criminais), em conjunto com as Delegacias de Polícia de Pescaria Brava, Sangão e Capivari de Baixo.

