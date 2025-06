Operação Célula Sul 4 prende 18 e mira facção criminosa no Sul de Santa Catarina Ofensiva da Polícia Civil cumpre 25 ordens judiciais na manhã desta quarta-feira (18), na região de Criciúma e no estado do Paraná ND Mais|Do R7 18/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 18/06/2025 - 21h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma organização criminosa é alvo de uma ofensiva da Polícia Civil no Sul de Santa Catarina e 18 pessoas já foram presas até o momento. Trata-se da Operação Célula Sul 4, que cumpre 25 ordens judiciais em Criciúma, Morro da Fumaça, Siderópolis, Cocal do Sul e na cidade de Cascavel, no estado Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em ND Mais:

Giovanna Antonelli é investigada por pirâmide financeira que levou centenas à falência

‘Pessoa muito querida’: quem era o homem que morreu após queda de elevador em SC

UFSC: entenda em 5 pontos a discussão sobre mudança de nome do Campus João David Ferreira Lima