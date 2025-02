Operação Codesul na fronteira vistoria mais de 300 veículos e prende 7 pessoas A Operação Codesul acontece entre quatro estados e intensificou as fiscalizações antes do carnaval; mais de 300 veículos foram vistoriados... ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 28/02/2025 - 19h46 ) twitter

A Operação Codesul, uma ação conjunta entre as forças de segurança de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, está em andamento entre os dias 25 e 28 de fevereiro.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os detalhes dessa operação e suas implicações na segurança pública.

