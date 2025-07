Operação com rapel salva cão desaparecido há 11 dias em mata de SC: ‘Debilitado’ Animal caiu de uma encosta de 40 metros de altura em Morro Grande, no Extremo Sul do Estado ND Mais|Do R7 23/07/2025 - 21h58 (Atualizado em 23/07/2025 - 21h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Bombeiros militares foram mobilizados para uma operação com rapel que resultou no resgate de um cão, que estava desaparecido há 11 dias após cair de uma encosta com 40 metros de altura em Morro Grande, no Extremo Sul de Santa Catarina. A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (22), em uma área de mata na localidade de Nova Roma.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes dessa emocionante operação de resgate!

Leia Mais em ND Mais:

Figueirense tem aproveitado poucos jogadores da base na Série C

Menino de 5 anos morre atropelado por trator conduzido pelo pai em SC

Trânsito na BR-101 em SC: obras afetam o tráfego a partir desta quarta-feira; veja o trecho