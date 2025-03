Operação combate grupo que furtou peças de ônibus escolar e causou prejuízo de R$ 100 mil em SC Criminosos são suspeitos de realizar furtos em cidades como Maringá, Londrina, Viçosa, Itajaí e Garuva ND Mais|Do R7 21/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 20h26 ) twitter

A Polícia Civil de Santa Catarina, em conjunto com a Delegacia de Polícia de Garuva e equipes de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, deflagrou na última quarta-feira (20) a operação “Bus Spotting”, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada no furto de módulos eletrônicos de ônibus e caminhões. A ação, que abrangeu mandados de busca e apreensão, além de prisões preventivas, ocorreu em cidades paulistas como Guarulhos, Itaquaquecetuba e a capital São Paulo.

Para mais detalhes sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

