Operação contra caça ilegal em SC termina com policial agredido e carne de animais apreendida

Um homem agrediu um policial militar com um soco no rosto durante uma operação contra a caça ilegal de animais silvestres realizada nesta segunda-feira (12), em Treze Tílias, no Meio-Oeste de Santa Catarina. A agressão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão. O suspeito resistiu à ação e precisou ser imobilizado com uso de força policial. Ele sofreu lesões e foi levado ao hospital com o policial agredido.

