Operação desarticula facção que atirou em criança de 7 anos e aterrorizou família em SC

RICARDO WOLFFENBUTTEL/SECOM

A Operação Ruptura, realizada na sexta-feira (29) com mais de 100 policiais, desarticulou uma facção criminosa em Major Vieira. O grupo é suspeito de tráfico de drogas e crimes violentos, incluindo a tentativa de homicídio de uma criança de 7 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação impactante!

