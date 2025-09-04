Logo R7.com
Operação desarticula facção que atirou em criança de 7 anos e aterrorizou família em SC

Criança de 7 anos sobreviveu a ataque a tiros; oito suspeitos foram presos em operação policial em Major Vieira

ND Mais

ND Mais|Do R7

RICARDO WOLFFENBUTTEL/SECOM

A Operação Ruptura, realizada na sexta-feira (29) com mais de 100 policiais, desarticulou uma facção criminosa em Major Vieira. O grupo é suspeito de tráfico de drogas e crimes violentos, incluindo a tentativa de homicídio de uma criança de 7 anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação impactante!

