Operação desarticula facção que atirou em criança de 7 anos e aterrorizou família em SC
Criança de 7 anos sobreviveu a ataque a tiros; oito suspeitos foram presos em operação policial em Major Vieira
A Operação Ruptura, realizada na sexta-feira (29) com mais de 100 policiais, desarticulou uma facção criminosa em Major Vieira. O grupo é suspeito de tráfico de drogas e crimes violentos, incluindo a tentativa de homicídio de uma criança de 7 anos.
