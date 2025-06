Operação em fazenda de Joinville prende proprietária e resgata 160 animais em maus-tratos Além dos maus-tratos, propriedade vendia alimentos e bebidas impróprios para consumo no bairro Vila Nova ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 18h17 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h17 ) twitter

Uma operação das forças de segurança encontrou diversos animais em situação maus-tratos em Joinville nessa quarta-feira (4) em uma propriedade rural, na rodovia do Arroz, no bairro Vila Nova. Porcos, cavalos, aves e cães foram resgatados durante a ação.

Para saber mais sobre essa importante ação de resgate e as irregularidades encontradas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

