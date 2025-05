Operação em três estados prende 17 por fraude no Gov.br; hacker do RJ invadia contas Nesta quarta-feira (7), foram cumpridas 47 ordens judiciais, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio de Janeiro; criminosos têm... ND Mais|Do R7 08/05/2025 - 09h27 (Atualizado em 08/05/2025 - 09h27 ) twitter

Uma operação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, com parceria da corporação em Santa Catarina, prendeu 17 pessoas nesta quarta-feira (7), por fraude no Gov.br e revenda de veículos clonados. A ofensiva cumpriu mandados em dez cidades, sendo cinco em território gaúcho, quatro na Grande Florianópolis e uma no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, a principal liderança do grupo é vinculada a uma facção criminosa com origem em Santa Catarina.

Para saber mais sobre essa operação e os detalhes da investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

