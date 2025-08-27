Operação Expurgo II cumpre mandados contra pornografia infantil em duas cidades de SC
Ações foram executadas em Criciúma e em Ibirama nesta terça-feira (26); na primeira fase das investigações, quatro pessoas foram presas...
Criciúma e Ibirama foram alvos de mandados de busca e apreensão em decorrência da Operação Expurgo II. A ação, deflagrada nesta terça-feira (26), tem como objetivo combater a produção e o armazenamento de materiais relacionados ao abuso sexual de crianças e de adolescentes.
