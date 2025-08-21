Operação investiga golpe contra juiz de Blumenau em SP e RJ Juiz está entre diversas vítimas que tiveram contas invadidas por criminosos que tentavam aplicar fraudes digitais ND Mais|Do R7 21/08/2025 - 04h57 (Atualizado em 21/08/2025 - 04h57 ) twitter

Uma operação da PCSC (Polícia Civil de Santa Catarina) investiga uma quadrilha de estelionatários digitais, que invadem dispositivos de informática para fraudes. Um juiz de Blumenau identificado entre as vítimas.

