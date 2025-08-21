Operação investiga golpe contra juiz de Blumenau em SP e RJ
Juiz está entre diversas vítimas que tiveram contas invadidas por criminosos que tentavam aplicar fraudes digitais
Uma operação da PCSC (Polícia Civil de Santa Catarina) investiga uma quadrilha de estelionatários digitais, que invadem dispositivos de informática para fraudes. Um juiz de Blumenau identificado entre as vítimas.
Uma operação da PCSC (Polícia Civil de Santa Catarina) investiga uma quadrilha de estelionatários digitais, que invadem dispositivos de informática para fraudes. Um juiz de Blumenau identificado entre as vítimas.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os detalhes dessa investigação e suas implicações.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os detalhes dessa investigação e suas implicações.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: