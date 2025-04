Operação Limpa Fios: mais de uma tonelada de fiação irregular é recolhida em Criciúma Trecho contemplado na primeira fase foi o da rua Marechal Deodoro, na região central do município ND Mais|Do R7 05/04/2025 - 19h05 (Atualizado em 05/04/2025 - 19h05 ) twitter

Mais de uma tonelada de fios obsoletos foi recolhida durante a primeira Operação Limpa Fios em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, nesta sexta-feira (4). A ação conjunta entre a Prefeitura do município, Celesc e 14 empresas de telecomunicação teve como objetivo a remoção de cabos inutilizados e fora dos padrões técnicos nos postes da rua Marechal Deodoro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante ação!

