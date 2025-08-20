Operação Mensageiro: maior investigação contra a corrupção em SC já atinge 21 prefeituras Em sua 6ª fase, Operação Mensageiro cumpre mandados em 10 cidades nesta terça-feira (19) e amplia lista de ex-prefeitos catarinenses... ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 01h18 (Atualizado em 20/08/2025 - 01h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Considerada a maior investigação contra a corrupção da história de Santa Catarina, a Operação Mensageiro entrou em sua sexta fase nesta terça-feira (19). Somando todas as etapas, 21 municípios já foram alvos da operação, que apura fraudes milionárias em contratos de coleta e destinação de lixo.

Para mais detalhes sobre essa importante investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Rodoviária de cidade litorânea de SC volta ao antigo endereço após reforma

Doação de órgãos de jovem motociclista em SC emociona e reforça importância do tema

Quem era o motociclista morto em acidente na BR-470 em SC