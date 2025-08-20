Logo R7.com
Operação Mensageiro: maior investigação contra a corrupção em SC já atinge 21 prefeituras

Em sua 6ª fase, Operação Mensageiro cumpre mandados em 10 cidades nesta terça-feira (19) e amplia lista de ex-prefeitos catarinenses...

ND Mais|Do R7

Considerada a maior investigação contra a corrupção da história de Santa Catarina, a Operação Mensageiro entrou em sua sexta fase nesta terça-feira (19). Somando todas as etapas, 21 municípios já foram alvos da operação, que apura fraudes milionárias em contratos de coleta e destinação de lixo.

Para mais detalhes sobre essa importante investigação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

