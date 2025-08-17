Operação milionária: mais de 300 carros de luxo desembarcam em porto de SC Ação marca a nona atracação com veículos de luxo em 2025; cargas de alto valor consolidam Porto de Itajaí como importante como hub... ND Mais|Do R7 17/08/2025 - 01h57 (Atualizado em 17/08/2025 - 01h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Ao todo, 396 veículos de luxo da montadora BMW desembarcaram no Porto de Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã deste sábado (16). A carga, trazida pelo navio Adriatic Highway, é considerada de alto valor agregado e representa ganhos econômicos significativos tanto para a cidade quanto para o porto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Região de SC pode registrar até 30°C em meio ao inverno nos próximos dias

Morte de jovem protetora de animais em SC causa enorme comoção: ‘Alma iluminada’

Copão de bebidas, DJ e rua: bares ‘pega e sai’ movimentam a noite no Centro de Florianópolis