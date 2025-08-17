Operação milionária: mais de 300 carros de luxo desembarcam em porto de SC
Ação marca a nona atracação com veículos de luxo em 2025; cargas de alto valor consolidam Porto de Itajaí como importante como hub...
Ao todo, 396 veículos de luxo da montadora BMW desembarcaram no Porto de Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã deste sábado (16). A carga, trazida pelo navio Adriatic Highway, é considerada de alto valor agregado e representa ganhos econômicos significativos tanto para a cidade quanto para o porto.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação impressionante!
