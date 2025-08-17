Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Operação milionária: mais de 300 carros de luxo desembarcam em porto de SC

Ação marca a nona atracação com veículos de luxo em 2025; cargas de alto valor consolidam Porto de Itajaí como importante como hub...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Ao todo, 396 veículos de luxo da montadora BMW desembarcaram no Porto de Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã deste sábado (16). A carga, trazida pelo navio Adriatic Highway, é considerada de alto valor agregado e representa ganhos econômicos significativos tanto para a cidade quanto para o porto.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação impressionante!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.