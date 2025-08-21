Operação mira rede golpista que invadia tribunais e usava nome de advogados de SC
Rede criminosa suspeita de aplicar golpe do falso advogado é alvo de 66 mandados e 12 prisões, com medidas da Vara de Joinville
Uma operação prendeu 12 pessoas e cumpriu 66 ordens judiciais contra suspeitos de aplicar o chamado golpe do falso advogado. O esquema envolvia criminosos de vários estados, que usavam nomes de advogados catarinenses e informações de processos judiciais para enganar vítimas e cobrar depósitos falsos.
