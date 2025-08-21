Operação mira rede golpista que invadia tribunais e usava nome de advogados de SC Rede criminosa suspeita de aplicar golpe do falso advogado é alvo de 66 mandados e 12 prisões, com medidas da Vara de Joinville ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 21h39 (Atualizado em 20/08/2025 - 21h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma operação prendeu 12 pessoas e cumpriu 66 ordens judiciais contra suspeitos de aplicar o chamado golpe do falso advogado. O esquema envolvia criminosos de vários estados, que usavam nomes de advogados catarinenses e informações de processos judiciais para enganar vítimas e cobrar depósitos falsos.

Para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Fora de casa, JEC Futsal vence o Marreco pela Liga Nacional

Projetos transformam antiga rodoviária de Florianópolis em centro cultural e gastronômico

Caminhão de toras de madeira tomba na BR-470 e interdita parte de rodovia em SC