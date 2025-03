Operação nos EUA e investimento bilionário: empresários se reúnem na Fiesc para buscar soluções Líderes da WEG e da Duas Rodas ministraram palestras, em evento da Fiesc, contando as histórias das empresas e inspirando outros líderes... ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 13h07 (Atualizado em 28/03/2025 - 13h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A WEG vai investir R$ 2,6 bilhões em crescimentos este ano. A Duas Rodas iniciará uma operação do zero nos Estados Unidos para driblar as tarifas de exportação de Donald Trump. Na última quinta-feira (27), os líderes das duas empresas catarinenses, hoje potências mundiais, participaram do Fórum Radar, evento da Fiesc (Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina) para ajudar os empresários catarinenses a pensar estrategicamente sobre os desafios e oportunidades que surgem no dia a dia dos negócios.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e ficar por dentro de todos os detalhes desse importante evento!

Leia Mais em ND Mais:

Suspeito atropela e arrasta policial com moto, é baleado e preso em Concórdia

Entrevista: Thiago Carvalho elogia elenco do Figueirense e vê Série C ‘mais difícil’ em 2025

Daniel Alves é absolvido pela Justiça da Espanha após acusação de estupro; entenda decisão