Operação 'Toca do Urso': investigados por tráfico de drogas em Jaguaruna e Sangão são presos Outros três adolescentes também foram apreendidos durante cumprimento de mandado de busca e apreensão ND Mais|Do R7 22/03/2025 - 22h25

Dois homens foram presos durante uma investigação de tráfico de drogas nos municípios de Jaguaruna e Sangão, no Sul de Santa Catarina. A operação ‘Toca do Urso’, deflagrada na quinta-feira (20), buscava o cumprimento de três mandados de busca e apreensão domiciliar.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre os detalhes dessa operação e as apreensões realizadas.

