Opinião pública se impôs contra a absurda data do clássico entre Avaí x Figueirense

A opinião pública se impôs sobre os interesses privados. A posição do Ministério Público contra a realização do clássico entre Avaí e Figueirense no sábado (1º) foi o último empurrão para que todas as partes envolvidas reconsiderassem a decisão de manter um evento de tamanha magnitude na mesma data de dois grandes acontecimentos: o desfile das escolas de samba e os blocos dos sujos.

Para saber mais sobre essa vitória do bom senso, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

