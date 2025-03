Oportunidade! Balcão de empregos de Itajaí está com mais de 2 mil vagas abertas; confira Além dos empregos oferecidos pela ferramenta do município, um feirão será realizado ainda neste mês de março ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 10/03/2025 - 22h45 ) twitter

A Prefeitura de Itajaí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, oferece uma ferramenta essencial para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho: o Balcão de Empregos. A plataforma disponibiliza atualmente 2,1 mil vagas, com destaque para o setor de serviços, que segue aquecido na cidade.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as oportunidades disponíveis e como se candidatar! saiba mais.

