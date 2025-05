Oposição vai criar ‘CPI do Roubo dos Aposentados’ após escândalo da fraude no INSS Fraude no INSS consistia na cobrança, feita por entidades conveniadas sem autorização, de mensalidades de aposentados e pensionistas... ND Mais|Do R7 30/04/2025 - 21h20 (Atualizado em 30/04/2025 - 21h20 ) twitter

A oposição conseguiu as 171 assinaturas necessárias para criar a CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), que investigará a fraude no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Conhecida como “CPI do roubo dos aposentados”, o requerimento é do deputado federal Coronel Chrisostomo (PL-RO).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes sobre essa investigação que pode impactar milhões de aposentados.

