Ordem de Trump para cancelar cidadania por nascimento é inconstitucional, diz especialista Medida busca reduzir imigração irregular, mas deve enfrentar desafios na Suprema Corte ND Mais|Do R7 22/01/2025 - 16h27 (Atualizado em 22/01/2025 - 16h27 ) twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (20) uma Ordem Executiva revogando o direito à cidadania de crianças estrangeiras nascidas em território americano, cujos pais estão em situação irregular. A medida passa a valer a partir de 19 de fevereiro e não é retroativa.

Saiba mais sobre as implicações dessa ordem e a análise de especialistas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

