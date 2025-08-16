Logo R7.com
‘Órgãos em alta temperatura’: laudos mantêm mistério sobre casal achado morto em motel em SC

Ana Carolina da Silva e Jefferson Sagaz desapareceram após sair para uma festa no domingo (10), e foram encontrados sem vida dois dias...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

A perícia realizada nos corpos de Ana Carolina Silva e Jefferson Sagaz, casal achado morto em motel na Grande Florianópolis, concluiu que a causa do óbito foi inconclusivo. A informação foi disponibilizada pela Polícia Civil na tarde desta sexta-feira (15). A necropsia constatou a “inexistência de traumas por ação mecânica e a alta temperatura dos órgãos internos”.

