‘Órgãos em alta temperatura’: laudos mantêm mistério sobre casal achado morto em motel em SC Ana Carolina da Silva e Jefferson Sagaz desapareceram após sair para uma festa no domingo (10), e foram encontrados sem vida dois dias... ND Mais|Do R7 16/08/2025 - 05h37 (Atualizado em 16/08/2025 - 05h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

A perícia realizada nos corpos de Ana Carolina Silva e Jefferson Sagaz, casal achado morto em motel na Grande Florianópolis, concluiu que a causa do óbito foi inconclusivo. A informação foi disponibilizada pela Polícia Civil na tarde desta sexta-feira (15). A necropsia constatou a “inexistência de traumas por ação mecânica e a alta temperatura dos órgãos internos”.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Resgate de mais de 220 cães em canil clandestino de Joinville resulta em ação; relembre o caso

Cafeteria de Blumenau é a primeira inclusiva do Sul do Brasil

‘Corpo destruído’: bebê morre dentro da mãe e hospital é acusado de negligência em Itajaí