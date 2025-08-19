Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Origem misteriosa: de onde vêm os objetos inusitados que apareceram em praias de SC?

Absorventes, tênis e mochilas foram encontrados em Laguna, no Litoral Sul do estado, no último fim de semana

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Os objetos inusitados que apareceram no Litoral Sul de Santa Catarina podem ser de um contêiner encontrado na Praia do Bojuru, próximo à São José do Norte, no Extremo Sul do Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada ao ND Mais pela Capitania dos Portos de Laguna.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre essa situação intrigante!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.