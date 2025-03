Orquestra Brasileira traz concerto sobre as origens da música nacional a Florianópolis Apresentação da Orquestra Brasileira no sábado (29) será acompanhada da projeção mapeada no histórico prédio do Iphan

ND Mais|Do R7 28/03/2025 - 22h05 (Atualizado em 28/03/2025 - 22h05 )

