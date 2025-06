Orquestra Philarmonia Brusque realiza Circuito Regional que une música e interpretação Inspirado no imaginário de nossos povos e nas suas sonoridades musicais, a Orquestra Philarmonia Brusque se compromete com a realização... ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 00h35 (Atualizado em 12/06/2025 - 00h35 ) twitter

Impressões Brasileiras se baseia na obra musical ‘9 Miniaturas Brasileiras para Orquestra’ de autoria do nosso diretor musical Sérgio Luiz Westrupp. Este espetáculo estreou em Brusque no dia 09 de junho de 2024 e percorreu cinco bairros do município.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre este espetáculo inovador e a programação completa!

