Orvino admite caos, mas projeta melhorias no trânsito de São José: 'Buscando alternativas' "Tudo o que eu puder fazer por essa cidade eu vou fazer": prefeito Orvino Coelho, em entrevista ao jornal ND, fala sobre os avanços... ND Mais|Do R7 19/03/2025 - 13h47 (Atualizado em 19/03/2025 - 13h47 )

São José celebra 275 anos de história neste 19 de março. Uma cidade marcada por crescimento acelerado, desafios urbanos e projetos que moldam o futuro do município. À frente da gestão municipal, o prefeito Orvino Coelho de Ávila, em entrevista ao jornal ND, avalia o desenvolvimento da cidade, os desafios enfrentados pela administração, e compartilha sua visão para São José nos próximos anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro das propostas do prefeito para melhorar a mobilidade urbana!

