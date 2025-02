Os 25 empregos que vão bombar em 2025, segundo o Linkedln De diretores de receita a assistentes de patologia, veja profissões que estão moldando o futuro do mercado de trabalho ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 16h27 (Atualizado em 21/01/2025 - 16h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quais carreiras estarão no topo da lista de contratações no próximo ano? A nova edição da lista “Empregos em alta” de 2025, baseada em dados exclusivos do LinkedIn, revela os 25 cargos com o crescimento mais acelerado nos últimos três anos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra quais são as profissões que estão moldando o futuro do mercado de trabalho!

Leia Mais em ND Mais:

Cientista revela como os dinossauros faziam sexo e até tinham ‘preliminares pré-históricas’

Volta à Praça XV tem nova programação após adiamento devido às chuvas

Uber ônibus: como usar a nova modalidade de transporte intermunicipal