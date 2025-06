Os 5 jogadores que mais vestiram a camisa do Figueirense nos 104 anos de história do clube Lista traz os cinco jogadores que mais vezes entraram em campo com a camisa do Figueirense em todos os 104 anos de história do clube...

ND Mais|Do R7 12/06/2025 - 19h36 (Atualizado em 12/06/2025 - 19h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share