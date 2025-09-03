Logo R7.com
Os 7 pecados capitais do Figueirense na Série C de 2025

Assim como em temporadas anteriores, Figueirense repete erros comuns a quem não consegue ser grande na Série C do Brasileiro

Falta de sorte ou de competência, o torcedor escolhe o que mais lhe apetece, mas o Figueirense tem repetido seguidos erros nas cinco disputas de Série C que fez – tanto que está “credenciado” para jogar mais uma vez a Terceira Divisão em 2026.

