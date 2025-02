Os dois trunfos de SC para amenizar os problemas da BR-101 no Morro dos Cavalos Trânsito da BR-101, no Morro dos Cavalos, contabilizou mais um problema nesta segunda-feira; existem dois trunfos das lideranças de... ND Mais|Do R7 28/01/2025 - 00h45 (Atualizado em 28/01/2025 - 00h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Esta segunda-feira (27) foi marcada, mais uma vez, por um problema envolvendo o Morro dos Cavalos depois que um caminhão, com pane mecânica, interditou uma das vias no sentido Sul da BR-101.

Para saber mais sobre as soluções propostas e como elas podem impactar o trânsito na região, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

‘Kid preto’ permanece preso, mas Moraes libera visita de familiares após ‘surpresa’ em panetone

Morto a facadas: homem confessa homicídio e admite estar planejando outro em Itajaí

Pinguins resgatados em Santa Catarina nadam mais de 1000 km em direção a Patagônia