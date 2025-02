Os escorpiões mais perigosos que podem ser encontrados em SC Recentemente, duas cidades catarinenses tiveram que lidar com infestações de escorpiões ND Mais|Do R7 06/02/2025 - 12h27 (Atualizado em 06/02/2025 - 12h27 ) twitter

Em 2024, Santa Catarina registrou 6.031 acidentes com animais peçonhentos, de acordo com o CIATox/SC (Centro de Informação e Assistência Toxicológica). Na lista, 508 foram acidentes com escorpiões.

Saiba mais sobre os escorpiões perigosos e como se proteger, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

