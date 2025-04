Os incomuns planos funerários do Papa Francisco e a simplicidade que rompeu tradições Morto aos 88 anos, os incomuns planos funerários do Papa Francisco revelam uma despedida marcada pela humildade e pelo olhar pastoral... ND Mais|Do R7 21/04/2025 - 20h45 (Atualizado em 21/04/2025 - 20h45 ) twitter

Antes de sua morte, aos 88 anos, o Papa Francisco fez questão de deixar definidos todos os detalhes de seu funeral e, fiel ao estilo que guiou seu papado, suas escolhas quebraram protocolos históricos do Vaticano e surpreenderam pela simplicidade.

Para saber mais sobre os detalhes surpreendentes dos planos funerários do Papa Francisco, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

