Os ônibus vão parar? Greve no transporte da Grande Florianópolis pode começar nesta quinta

Profissionais do transporte público da Grande Florianópolis devem decidir na noite desta quarta-feira (11) se entram em paralisação definitiva a partir de quinta (12). A classe está em estado de greve (estágio que precede a greve) desde 30 de maio e os ônibus seguem circulando durante as negociações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes sobre a situação do transporte na Grande Florianópolis!

