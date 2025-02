Os semáforos que poderão influenciar na entrada e saída da Ilha de SC Prefeitura de Florianópolis vai instalar semáforos e faixas de pedestres na avenida Governador Gustavo Richard; local tem relação direta... ND Mais|Do R7 14/02/2025 - 10h46 (Atualizado em 14/02/2025 - 10h46 ) twitter

A prefeitura de Florianópolis vai instalar semáforos e faixas de pedestres na avenida Governador Gustavo Richard, na altura da avenida Hercílio Luz. O ponto tem relação direta com quem entra e quem sai da Ilha de Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre essa importante mudança no trânsito, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

