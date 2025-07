Os tabus e jejuns quebrados pelo Avaí na maior goleada da Série B em 2025 Goleada em cima do Botafogo-SP fez o Avaí desbloquear tabus antigos e encerrar jejuns dos jogadores do elenco ND Mais|Do R7 30/07/2025 - 19h18 (Atualizado em 30/07/2025 - 19h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A goleada por 5 a 0 do Avaí em cima do Botafogo-SP, na segunda-feira, encerrou uma série de jejuns que o clube tinha em relação a vitórias com cinco gols e também ajudou a reabilitar alguns jogadores que estavam em baixa.

Para saber mais sobre essa impressionante vitória e os detalhes dos tabus quebrados, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Stalking: Santa Catarina tem alta de 21% nos casos de perseguição contra mulheres

Criança venezuelana deve ser matriculada em escola de SC mesmo sem CPF, decide Justiça

Nada de demolição: viaduto inacabado em SC passará por obra emergencial após risco de queda