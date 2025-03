Oscar do Esporte: Rebeca Andrade é indicada ao prêmio Laureus como exemplo de superação Categoria Retorno do Ano homenageia atletas que conseguiram superar grandes desafios e ainda alcançar feitos notáveis; Rebeca Andrade... ND Mais|Do R7 03/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 03/03/2025 - 17h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Considerada a maior medalhista olímpica da história do Brasil, a ginasta Rebeca Andrade recebeu indicação para a categoria Retorno do Ano no Laureus World Sports Awards, conhecido como o “Oscar do Esporte”. A cerimônia de premiação, que marca a 25ª edição do evento, acontece em Madri, na Espanha, no dia 21 de abril.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre a trajetória inspiradora de Rebeca Andrade e sua indicação ao prêmio!

Leia Mais em ND Mais:

‘Roubado descaradamente’: brasileiros invadem perfil do Oscar após derrota de Fernanda Torres

Onde assistir ‘Anora’ e ‘Ainda Estou Aqui’, destaques do Oscar 2025, na Grande Florianópolis

Após ameaça extremista, motorista atropela multidão em Carnaval na Alemanha; uma pessoa morreu