Ostentação com dinheiro alheio: fraude milionária de construtora é alvo de operação em SC
Ação envolve investigação de esquema que causou prejuízo de R$ 90 milhões em Itapema
O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) deflagrou a Operação “Black Flow” em apoio à 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itapema. Nesta quarta-feira (3), estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva. A ação apura uma fraude milionária que causou um prejuízo de R$ 90 milhões.
O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) deflagrou a Operação “Black Flow” em apoio à 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itapema. Nesta quarta-feira (3), estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva. A ação apura uma fraude milionária que causou um prejuízo de R$ 90 milhões.
Para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: