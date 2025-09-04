Ostentação com dinheiro alheio: fraude milionária de construtora é alvo de operação em SC Ação envolve investigação de esquema que causou prejuízo de R$ 90 milhões em Itapema ND Mais|Do R7 03/09/2025 - 22h17 (Atualizado em 03/09/2025 - 22h17 ) twitter

O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) deflagrou a Operação “Black Flow” em apoio à 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Itapema. Nesta quarta-feira (3), estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e quatro mandados de prisão preventiva. A ação apura uma fraude milionária que causou um prejuízo de R$ 90 milhões.

Para saber mais sobre essa operação e seus desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

