Ostentação ‘fora do normal’ acaba em maior apreensão de granadas da história de SC Comandante do Bope explicou que as granadas apreendidas eram do tipo defensivo e haviam sido improvisadas com dispositivos elaborados... ND Mais|Do R7 18/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 18/08/2025 - 22h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) apreendeu 16 granadas e prendeu um homem no Brejaru, em Palhoça, na Grande Florianópolis, no último sábado (16). Conforme a PMSC (Polícia Militar de Santa Catarina), trata-se da maior apreensão desse tipo de granada na história do estado.

Para mais detalhes sobre essa impressionante operação policial, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Morador de pequena cidade de SC fatura R$ 80 mil na Mega-Sena

Quem era o catarinense que morreu após queda de 20 metros em escalada; ‘Cara fora do normal’

Mãe, filha e avó de Joinville morrem em acidente no Paraná