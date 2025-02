Osterfest em Pomerode: saiba tudo sobre a maior festa de Páscoa do Brasil A Osterfest em Pomerode inicia nesta quinta-feira (27), a partir das 10h ND Mais|Do R7 27/02/2025 - 09h46 (Atualizado em 27/02/2025 - 09h46 ) twitter

Ela está de volta! A Osterfest em Pomerode começa nesta quinta-feira (27), às 10h. A maior festa de Páscoa do Brasil vai até o dia 20 de abril no Centro Cultural da cidade. O evento acontece anualmente e ficou famoso pelo maior ovo decorado do mundo e a osterbaum, a árvore de Páscoa.

Não perca a chance de vivenciar essa celebração única! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

