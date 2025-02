Outback abre 84 vagas de emprego em Criciúma; veja oportunidades Processo seletivo está marcado para o dia 11 de fevereiro ND Mais|Do R7 02/02/2025 - 10h06 (Atualizado em 02/02/2025 - 10h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Prestes a inaugurar a primeira unidade em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, o Outback deu início ao processo seletivo para preencher 84 vagas de emprego. As oportunidades são para os cargos de atendente de restaurante e de bar, recepcionista, auxiliar de limpeza, de cozinha e de restaurante.

Saiba mais sobre como se candidatar e as oportunidades disponíveis consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Caravaggio x Hercílio Luz: onde assistir ao vivo e com imagens

VÍDEO: Como serão os novos pontos de milho da praia Central de Balneário Camboriú

Implantação do gramado sintético na Arena Condá vai custar R$ 3,6 milhões