Outono 2025: calor persiste e estação chega sem El Niño e La Niña Após estação marcada pelas enchentes no Rio Grande do Sul ano passado, meteorologistas projetam condições neutras para o outono 2025... ND Mais|Do R7 17/03/2025 - 15h46 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h46 )

O Brasil se despede do verão com a chegada do outono 2025 na próxima quinta-feira (20). A expectativa é de que a estação seja marcada pela neutralidade, sem extremos climáticos, devido à baixa influência dos fenômenos El Niño e La Niña.

Para saber mais sobre as previsões do outono 2025 e como o clima pode impactar diferentes regiões do Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

