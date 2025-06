‘Ozempic brasileiro’: primeiras canetas emagrecedoras do país já têm data de lançamento Com produção 100% brasileira, as canetas emagrecedoras Olire e Linux serão mais baratas do que os medicamentos da Novo Nordisk, fabricante... ND Mais|Do R7 11/06/2025 - 22h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 22h36 ) twitter

O Brasil terá fabricação nacional de canetas emagrecedoras para tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. O “Ozempic brasileiro” será produzido pela farmacêutica EMS e já foi autorizado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em 2024.

Saiba mais sobre essa inovação e como ela pode impactar o tratamento da obesidade e diabetes no Brasil, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

