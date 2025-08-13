Paciente com epilepsia grave tem vida transformada após cirurgia inédita em SC Calosotomia posterior foi realizada pela primeira vez no estado em um hospital de Criciúma; procedimento busca diminuir crises atônicas... ND Mais|Do R7 13/08/2025 - 04h57 (Atualizado em 13/08/2025 - 04h57 ) twitter

Pela primeira vez em Santa Catarina, um paciente com epilepsia grave e de difícil controle passou por uma calosotomia posterior. O procedimento cirúrgico de alta complexidade busca reduzir a frequência e a intensidade das crises.

Saiba mais sobre essa cirurgia inovadora e a transformação na vida do paciente consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

