Paciente com epilepsia grave tem vida transformada após cirurgia inédita em SC
Calosotomia posterior foi realizada pela primeira vez no estado em um hospital de Criciúma; procedimento busca diminuir crises atônicas...
Pela primeira vez em Santa Catarina, um paciente com epilepsia grave e de difícil controle passou por uma calosotomia posterior. O procedimento cirúrgico de alta complexidade busca reduzir a frequência e a intensidade das crises.
Saiba mais sobre essa cirurgia inovadora e a transformação na vida do paciente consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
